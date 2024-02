A Empoli torna Quarta. Tra i convocati anche Kouamé e Dodò?

La Fiorentina è tornata in campo con la speranza di dimenticarsi in fretta l'inizio del 2024 da incubo. Domenica ci sarà il derby con l'Empoli, quindi Bologna e la sconfitta del “Dall’Ara” la squadra viola li ha messi in fretta nelle cose del passato. Italiano tra oggi e domani proverà a trasferire con prove tattiche e tecniche l’analisi di tutti gli errori commessi contro la squadra di Motta. Arthur è al 40% mentre Nico non è ancora al meglio dopo i quasi due mesi di stop. Tornerà Quarta dalla squalifica e almeno in difesa c’è un’opzione in più anche per un eventuale cambio di modulo. Ad Empoli potrebbe essere l'occasione giusta per il ritorno di Kouamé (atteso a Firenze domani dalla Costa d’Avorio) e Dodò tra i convocati. Lo riporta il Corriere dello sport