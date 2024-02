FOTO – Dodo chiama il rientro a gran voce: “Ora aspetto solo l’occasione”

Il pupillo dei tifosi aspetta con ansia il rientro tra i convocati e poi in campo, per riprendere a sfornare assist dalla fascia destra

Si fa sempre più vicino il rientro in campo del terzino brasiliano della Fiorentina Dodo': riaggregato al gruppo dapprima in parte e poi in pianta stabile ormai quasi un mese fa, aspetta la chiamata da parte di Italiano per riabbracciare i tifosi e la maglia viola. Per sottolineare la sua voglia di tornare, l'ex Shakhtar ha ripostato nelle sue storie su Instagram una foto della Fiorentina che lo ritrae scrivendo: "Sono pronto, le gambe aspettano il passaggio, ora aspetto l'occasione". Che possa arrivare già domenica contro il Frosinone, nel lunch match della 24esima giornata?