12 su 12: Arthur si è preso la Fiorentina, a Napoli la prova regina

Il protagonista sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio è Arthur Melo. Il brasiliano - si legge - si è preso la Fiorentina a suon di prestazioni. Nelle 12 partite finora disputate dalla Fiorentina ha sommato 8 presenze con 523 minuti in campionato (6 da titolare, 2 subentrando) e 4 presenze con 274 minuti in Conference League (3 da titolare, 1 subentrando). Per chi nella scorsa stagione non aveva praticamente mai giocato a Liverpool - solo 13' in Premier League - è di per sé un risultato evidente a livello personale. E significativo è il modo in cui Arthur l’ha ottenuto, dando un grande contributo alla causa e al terzo posto della squadra di Italiano. Con un calcio lineare e concreto, a base di tecnica (sopraffina) e visione di gioco. Il tutto condito da una personalità che diventa scelta quando c’è da prendersi una responsabilità. Così Arthur si è preso la Fiorentina giorno dopo giorno, settimana dopo settimana.