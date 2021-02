Calvario Ribery, 22 assenze in un anno e mezzo. Alla Fiorentina mancano le sue giocate

L’assist col Crotone e la splendida rete col Torino avevano illuso, pensando che i viola avessero potuto contare sulle giocate di Ribery per uscire dal momento complicato. Questo quanto troviamo scritto nella Repubblica Firenze, oggi in edicola. Invece, lo stop coi nerazzurri e la ricaduta con la Samp hanno messo in evidenza come i viola adesso si affidino sempre più ai movimenti e ai gol di Vlahovic, anzichè ai possibili sostituti del francese. Eysseric non può garantire esplosività, Kouame visto a Genova è la brutta copia di quel giocatore che ci si attendeva, mentre Kokorin è rimasto in panchina per tutto il tempo e adesso potrebbe avere l’occasione giusta per contribuire alla causa. Anche se non è chiaro quale siano i tempi che permetteranno al russo di essere al top della condizione. E pensare che Ribery questa stagione poteva vantare una certa continuità avendo messo lo zampino (tra gol e assist) in cinque reti dei viola e saltando “soltanto” 5 partite su 22. Anno scorso, invece, giocò 21 partite su 38 mettendo il segno in sole sei occasioni. Un anno e mezzo con alcuni acuti di classe sopraffina e con molti momenti passati tra l’infermeria e la riabilitazione. Col futuro ancora incerto, tra ritorno in Germania e Monza alla finestra, la Fiorentina ha bisogno adesso delle giocate del suo campione per uscire da un tunnel che sembra senza fine.

