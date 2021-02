Ribery, il Monza fa sul serio. Le parole del Ds: “Sogno del prossimo mercato”

Il Ds del Monza Filippo Antonelli ha parlato a Radio Binario 7 rivelando alcuni dettagli ed indiscrezioni in merito al prossimo mercato dei biancorossi. La corsa verso la massima serie prosegue spedita per il club di Berlusconi, al momento terzo in Serie B:

Abbiamo già diverse idee per rafforzare la squadra in estate. Se Ribery è una di queste? Il francese è uno dei sogni per il prossimo mercato, legittimo parlare di un colpo del genere in ottica serie A.

Sarri, niente Marsiglia: il tecnico rifiuta ancora di subentrare. E a giugno?

.