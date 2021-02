Sarri, niente Marsiglia: il tecnico rifiuta ancora di subentrare. E a giugno?

Il celebre esperto di mercato Fabrizio Romano ha riportato alcuni aggiornamenti sul futuro di Maurizio Sarri su Calciomercato.com. Il tecnico di Figline è stato corteggiato a lungo nelle ultime settimane dal Marsiglia. L’allenatore, ancora sotto contratto con la Juve, ha sempre rifiutato la corte francese e nelle ultime ore sarebbe arrivato il no definitivo ai transalpini. Sarri, sogno della città di Firenze per la panchina viola, non avrebbe intenzione di subentrare a stagione in corso e vorrebbe valutare eventuali offerte soltanto da giugno in poi.