Zazzaroni: “Rocchi non può uscire di casa, è fuori dal mondo arbitrale”

"Ho sentito Rocchi, lui è fuori dal mondo arbitrale. Questo è certo. Puo' darsi che sia colpevole e puo' darsi che non lo sia, ma attenzione, lui oggi non puo' uscire di casa, i figli sono in una crisi nerissima, perchè questa valanga di merda che gli hanno buttato addosso senza avere nessuna certezza di quello che è accaduto li sta mettendo a dura prova. Proviamo a immedesimarci un po' in questa situazione, questo è l'aspetto principale. Soprattutto con la gogna dei social, perchè una volta con i giornali e basta riuscivi in qualche modo a mediare vicende come questa. Poi vediamo se è vero, ma chi lo ripaga se non è vero? Chi mette a posto la situazione? Non puo' uscire di casa perchè lo insultano"