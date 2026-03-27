Emiliano Viviano, ex giocatore viola, si è espresso sulla mancata convocazione di Fagioli in Nazionale al portale SportiumFUN:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Viviano: “Fagioli giocatore particolare. Ecco perché Gattuso non l’ha convocato”
social
Viviano: “Fagioli giocatore particolare. Ecco perché Gattuso non l’ha convocato”
Il commento di Viviano sulla mancata convocazione di Fagioli in Nazionale
La Nazionale non è un premio, l'allenatore ha delle richieste anche tattiche. Fagioli è un giocatore molto particolare. Non credo possa essere utile subentrante, è un giocatore su cui costruire. Se non pensi che sia uno su cui puntare al 100%, capisco che possa essere più utile altro. Ma sono convinto che se l'Italia dovesse andare ai Mondiali Fagioli verrà portato. Frattesi? A me non piace, ma la convocazione ha senso. E' difficile che Fagioli ti cambi la partita, lui è uno che tiene il pallino del gioco, ha la giocata. Per me non è una mezzala, ma un play. Io lo adoro, ma non ha la sensazione del pericolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA