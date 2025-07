VIDEO Terracciano è già a Casa Milan: ora la firma sul contratto

Il Dg Alessandro Ferrari lo ha salutato e ringraziato pubblicamente stamattina. Ora, Pietro Terracciano è pronto per iniziare la sua nuova avventura milanese. Il portiere lascia la Fiorentina per svolgere il ruolo di vice Maignan nel Milan, dove sostituisce un altro ex viola: Sportiello che torna all'Atalanta. Nel video di Gianluca Di Marzio l'arrivo di Terracciano a Casa Milan, in compagnia del suo procuratore Federico Pastorello. Manca solo la firma sul contratto per l'ufficialità della sua cessione.