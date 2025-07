VN – Terracciano ai saluti, è ad un passo dal Milan. Martinelli il vice De Gea

L'avventura di Pietro Terracciano alla Fiorentina sta per terminare. Il portiere arrivò a Firenze nel 2019, come riserva di Alban Lafont. Piano piano il ragazzo si è imposto, diventando il titolare del trienno targato Vincenzo Italiano. L'arrivo di De Gea lo ha relegato a secondo portiere. Adesso per lui si aprono le porte di Milanello

Martinelli il nuovo vice

Come vi avevamo anticipato la scorsa settimana (LA NEWS), il Milan era vicino a chiudere per lui. Chiusura che è sostanzialmente arrivata, secondo quanto appreso dalla nostra redazione. Una volta archiviata l'operazione Terracciano, ci sarà spazio per Tommaso Martinelli. Sarà lui il nuovo vice di David De Gea, in attesa del passaggio di consegne.