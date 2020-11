VIDEO – Squadra già in campo, nel mirino c’è l’Udinese: le immagini dell’allenamento

Neanche il tempo si metabolizzare la batosta di ieri, arrivata al culmine di una prestazione senza giustificazioni, che per la Fiorentina è già il momento di pensare al prossimo impegno. Mercoledì, infatti, i viola sfideranno l’Udinese alla Dacia Arena nella gara valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Vista la vicinanza dell’impegno, mister Prandelli e la squadra sono tornati stamattina in campo per preparare la partita. A seguire vi proponiamo un breve video pubblicato dalla società gigliata sui propri canali social ufficiali: