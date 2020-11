La Fiorentina – attraverso i propri canali ufficiali – rende noto che domani, a partire dalle 13:30, si terrà la conferenza stampa del tecnico viola Cesare Prandelli in vista della sfida di mercoledì in casa dell’Udinese, valida per il quarto turno di Coppa Italia. Violanews.com, come sempre, vi terrà aggiornati in diretta sulle dichiarazioni del mister.