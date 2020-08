VIDEO – La Fiorentina si allena all’interno del Franchi, sotto il sole di Firenze

La Fiorentina è tornata ad allenarsi oggi per una doppia seduta, agli ordini di mister Beppe Iachini. La rosa viola, come di consueto in questi primi giorni di preparazione alla nuova stagione, si è allenata a gruppi che hanno raggiunto il Centro Sportivo “Davide Astori” in momenti diversi. Seduta intensa come immortalano le immagini pubblicate dalla stessa società gigliata sul proprio profilo Twitter.

FOTO VN- Si rivede Boateng. Anche l’ex Milan si allena nel ritiro viola

FOTO VN – Dainelli e Antognoni verso il Franchi. Si rivede Andrea Mancini