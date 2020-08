FOTO VN- Si rivede Boateng. Anche l’ex Milan si allena nel ritiro viola

Toh! Chi si rivede. Al Centro Sportivo per l’allenamento del pomeriggio ci sarà anche Kevin Prince Boateng. Tornato dal prestito di sei mesi al Besiktas, l’ex Milan è tornato a disposizione della Fiorentina in attesa di una nuova destinazione. Intanto si allena con i colori viola, come lui stesso testimonia attraverso una Instagram Story.

