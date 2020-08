Non solo la squadra e lo staff di Beppe Iachini: verso il Franchi per l’allenamento del pomeriggio si sono incamminati anche Giancarlo Antognoni, Dario Dainelli e Andrea Mancini. Il figlio del ct azzurro fa parte della squadra mercato viola e proprio oggi si è rivisto in zona campini.

FOTO VN – SI RIVEDE ANCHE BOATENG. L’EX MILAN SI ALLENA CON LA FIORENTINA