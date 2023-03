VIDEO – Chiellini segna il primo gol in MLS: la dedica è per Davide Astori

Fermo sotto la curva con il saluto militare, lo stesso che fece Vitor Hugo in Fiorentina-Benevento. Poi le braccia rivolte verso l’alto e gli occhi visibilmente lucidi. Così Giorgio Chiellini ha ricordato Davide Astori , dopo aver segnato la prima rete in carriera in Mls con la maglia di Los Angeles.

L’ex difensore della Juve e della Nazionale - si legge su Gazzetta.it - ha sbloccato il risultato contro Portland Timbers (vittoria dei losangelini per 3-2), nell’esordio stagionale dei campioni in carica in campionato dopo aver saltato la gara inaugurale, rinviata per neve, nel sentitissimo derby con i LA Galaxy. Il primo gol americano non poteva che arrivare in una ricorrenza migliore: l’anniversario della morte di Astori è stato un momento toccante per anche Chiellini, che qualche ora prima della partita di Mls aveva ricordato il suo amico sui social.