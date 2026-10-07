Dopo l'addio di Lionel Messi alla Nazionale argentina, tiene banco il tema di chi sarà il prossimo giocatore a indossare la pesantissima maglia numero 10 dell'Albiceleste. Una domanda che riguarda anche Franco Mastantuono e Nico Paz, indicati tra i possibili eredi della maglia appartenuta a Leo.

Proprio su questo tema è stato interrogato Mastantuono da un giornalista di SportCenter che all'aeroporto di Buenos Aires gli ha chiesto se la numero 10 dovesse essere indossata da lui o da Nico Paz. Il talento viola ha però preferito non soffermarsi sulla questione, rispondendo in maniera netta: "Adesso non è importante: io penso solo a giocare a calcio".

Mastantuono ha poi ricordato l'ultima partita di Messi con la maglia della Selección, sottolineando le emozioni vissute per l'addio del fuoriclasse argentino: "È stato molto emozionante. Vedere Leo giocare la sua ultima partita con la Sèleccion è stato duro, ma anche molto bello". (QUI SOTTO IL VIDEO)

Los muchachos de ESPN quisieron crear un CONFLICTO entre Nico Paz y Mastantuono por la camiseta

️ ''Yo juego al fútbol no me interesa eso.''

''Estoy enfocado en volver y jugar.''

''Fue emocionante todo (despedida Messi).''

@SC_ESPN https://t.co/7M4zS7iJ34</p>— Franco Mastantuono Updates (@MastantuonoArg) <a href="https://x.com/MastantuonoArg/status/2107874052387791094?ref_src=twsrc%5Etfw">October 7, 2026</a></blockquote>

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