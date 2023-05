“Un gesto unico al mondo per uno di noi”, la squadra viola posa sotto un camion vela

Attraverso il proprio profilo Twitter, la Fiorentina ha pubblicato una foto che ritrae l'intera squadra gigliata in posa sotto un camion vela in cui si vedono le immagini dei soccorsi al tifoso viola durante la sfida contro il Basilea. Soccorsi richiamati a gran voce prima dai giocatori in panchina e poi da capitan Biraghi. "Un gesto unico al mondo per uno di noi", la scritta scelta dai tifosi viola per ringraziare la squadra per questo fondamentale gesto.