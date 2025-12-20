Tommaso, idolo De Gea e una storia da raccontare: la community viola si commuove

La storia del piccolo Tommaso è simbolo di speranza in questo tragico momento sportivo per la Fiorentina

Redazione VN 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 16:34)

In mezzo a una stagione complicata per la Fiorentina, una storia diventata virale sui social racconta meglio di tante analisi il clima che si respira attorno al mondo viola. Protagonista è Tommaso, sette anni, che vive in provincia di Lodi ma tifa Fiorentina per amore ereditato dalla madre, toscana e viola da sempre.

A scuola Tommaso è spesso l’unico a non tifare per le grandi del Nord. Indossa con orgoglio giubbino e cappello viola, senza farsi condizionare dalle prese in giro dei compagni. Un atteggiamento che racconta una passione autentica, già matura nonostante l’età.

Il suo idolo è David De Gea, sogna di diventare portiere e ha già respirato l’atmosfera del Franchi partecipando all’addio al calcio di Pepito Rossi, stringendo uno striscione dedicato a Batistuta, simbolo di una storia viola che conosce a memoria pur non avendola mai vissuta dal vivo.

Quest’anno però anche lui ha vacillato. Le sconfitte e il momento difficile della squadra lo avevano portato, per un periodo, a non voler più indossare quei colori. Poi, partita dopo partita, ha ritrovato il coraggio di farlo. E quando qualcuno gli parla di retrocessione, la sua risposta è sempre la stessa: la Fiorentina, alla fine, si salverà.

Il racconto della madre, condiviso su Instagram, è diventato il simbolo di una fede che resiste nei momenti più duri. Una testimonianza semplice, ma potente, che ha raccolto un grande affetto e clamore da parte della community viola su tutti i social. Qui di seguito il post di riferimento: