Abdelhamid Sabiri, centrocampista della Fiorentina, ha acceso i riflettori sul proprio momento con un post su Instagram dal sapore motivazionale. “Il lavoro è solitario” ha scritto nella didascalia, accompagnando una serie di immagini di allenamento. In una di queste campeggia una frase eloquente: “Questo ritorno è personale. Lo faccio per me stesso”.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social SOCIAL – Sabiri enigmatico: “Lo faccio per me stesso”
social
SOCIAL – Sabiri enigmatico: “Lo faccio per me stesso”
Sabiri e il suo post sui social: "Il lavoro è solitario"
Partito in estate come esubero (COME E' ANDATA LA SUA SCORSA STAGIONE?), il giocatore marocchino sta gradualmente ritagliandosi spazio nella squadra di Stefano Pioli, che lo sta testando anche in una posizione inedita da mediano. La determinazione mostrata negli allenamenti e la voglia di mettersi a disposizione sembrano aver convinto lo staff tecnico a dargli nuove chance.
Il messaggio social, diretto e senza fronzoli, sembra confermare una volontà precisa: Sabiri vuole restare e rilanciarsi in maglia viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA