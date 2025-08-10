SOCIAL – Sabiri enigmatico: “Lo faccio per me stesso”

Sabiri e il suo post sui social: "Il lavoro è solitario"

Abdelhamid Sabiri, centrocampista della Fiorentina, ha acceso i riflettori sul proprio momento con un post su Instagram dal sapore motivazionale. “Il lavoro è solitario” ha scritto nella didascalia, accompagnando una serie di immagini di allenamento. In una di queste campeggia una frase eloquente: “Questo ritorno è personale. Lo faccio per me stesso”.