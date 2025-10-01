Il Pisa è uscito dal derby contro la Fiorentina con molti rammarichi. Due legni colpiti, un gol annullato, ed un episodio arbitrale dubbio, quello del presunto fallo di mano di Pongracic. Sandro Sabatini, nella trasmissione Youtube Aura Sport, ha detto la sua sull'episodio:
Sabatini sibillino: “Che scandalo gli arbitri a Pisa. Non vorrei che…”
Il possibile rigore non concesso al Pisa ha generato molte polemiche. Il giornalista Sandro Sabatino ha le idee chiare
"A Pisa il var e l'arbitro contro la Fiorentina, sono stati uno scandalo. Non vorrei che pensino: "Tanto il Pisa va giù, ne parla solo Sabatini". Bisogna stare calmi, il Pisa quest'anno con gli arbitri è la squadra che è stata più danneggiata"
