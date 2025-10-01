Sabatini sibillino: “Che scandalo gli arbitri a Pisa. Non vorrei che…”

Il possibile rigore non concesso al Pisa ha generato molte polemiche. Il giornalista Sandro Sabatino ha le idee chiare

Il Pisa è uscito dal derby contro la Fiorentina con molti rammarichi. Due legni colpiti, un gol annullato, ed un episodio arbitrale dubbio, quello del presunto fallo di mano di Pongracic . Sandro Sabatini, nella trasmissione Youtube Aura Sport, ha detto la sua sull'episodio:

"A Pisa il var e l'arbitro contro la Fiorentina, sono stati uno scandalo. Non vorrei che pensino: "Tanto il Pisa va giù, ne parla solo Sabatini". Bisogna stare calmi, il Pisa quest'anno con gli arbitri è la squadra che è stata più danneggiata"