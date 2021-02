Rosati saluta il Torino: “Non pensavo di andarmene così, il calcio è così”

Dopo aver ufficializzato il suo ritorno alla Fiorentina, il portiere Antonio Rosati ha voluto salutare il Torino, squadra nel quale ha giocato nelle ultime stagioni: “Ciao Torino, Non pensavo di dover pronunciare queste parole così presto ma il mondo del calcio è fatto anche di queste notizie improvvise. Avete accolto me e la mia famiglia nel migliore dei modi e ci tengo a ringraziarvi per questo. In campo ho dato tutto quello che avevo per onorare questa splendida maglia piena di storia, impegnandomi ogni giorno e cercando di portare il giusto spirito nello spogliatoio. Ai miei compagni, lo staff medico, i magazzinieri e tutti i componenti della società, con i quali si è creato un rapporto di amicizia che va oltre l’ambito sportivo, mando un grande abbraccio. Non vi dimenticherò mai. Sempre forza vecchio cuore granata sarò sempre con voi!”