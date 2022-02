Piatek, gol e dedica a Paulina. Lei: “Un giorno avrò un attacco di cuore”

La compagna del numero 9 viola, Paulina, ha commentato così su Instagram la dedica del compagno e, più in generale, le emozioni della gara

Il gol dedicato alla sua amata, il quarto in maglia viola e tre punti fondamentali per la classifica della Fiorentina. E' stato un San Valentino niente male per Krzysztof Piatek, tra i protagonisti assoluti della vittoria di ieri sera per 1-2 sul campo dello Spezia.