Piatek: “Non sento la pressione, oggi abbiamo dominato. Siamo squadra in tutto”

Il pistolero ha sparato ancora nonostante un rigore sbagliato

"Sono molto felice, siamo una squadra e anche dopo che ho sbagliato il rigore i miei compagni mi hanno dato fiducia. Non sento la pressione, voglio essere il primo attaccante. Il Mister ha fiducia, parliamo sempre di come fare meglio. Oggi abbiamo dominato, con la palla e senza. Amrabat e io abbiamo sbagliato e poi ci siamo fatti perdonare, ci aiutiamo tutti a vicenda. Quanti gol da qui alla fine? Non so, sono concentrato sulla prossima gara".