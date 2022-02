La dedica social di Piatek alla moglie nel giorno di San Valentino

Krzysztof Piatek celebra il suo ritorno al gol in Serie A con una dedica romantica nella serata di San Valentino. "Un gol in questo giorno potevo dedicare solo a lei! Grazie per esserci sempre con me" ha scritto l'attaccante della Fiorentina taggando la moglie Paulina Proyk, che ha commentato con un tenero "love you".