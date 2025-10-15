Parisi non dimentica il suo paese d’origine: a Serino è tornato il calcio

Il grande gesto di Fabiano Parisi per il suo paese d'origine: Serino, in provincia di Avellino che adesso ha nuovamente la propria squadra di calcio. A svelarlo è Cronache di Spogliatoio. Il difensore della Fiorentina è sempre rimasto legato al suo paese natale e ora ha deciso di rifondarne la squadra dopo 10 anni dalla scomparsa.