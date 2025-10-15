Il grande gesto di Fabiano Parisi per il suo paese d'origine: Serino, in provincia di Avellino che adesso ha nuovamente la propria squadra di calcio. A svelarlo è Cronache di Spogliatoio. Il difensore della Fiorentina è sempre rimasto legato al suo paese natale e ora ha deciso di rifondarne la squadra dopo 10 anni dalla scomparsa.
Parisi non dimentica il suo paese d'origine: a Serino è tornato il calcio
Fabiano Parisi dimostra di avere un cuore grande e di non dimenticare da dove viene: il gesto d'amore per la sua Serino
Parisi è diventato presidente del FC Serino, era sugli spalti all'esordio contro il Cicciano. Vittoria per 2-1 e primi tre punti nella seconda categoria campana. L'esordio proprio durante la sosta delle Nazionali gli ha permesso di assistere dal vivo alla rinascita della squadra. A Serino, 6500 abitanti, è tornato il calcio. Nello stesso stadio dove Fabiano andava col padre, scomparso qualche anno fa.
