Paganini protesta: “Spezia penalizzato e tutti zitti. Eh no, non ci siamo!”

Il giornalista spezino non ci sta e denuncia: "Non dico che ieri sera la Fiorentina abbia rubato, ma fallo è fallo"

Una vittoria bella e meritata quella ottenuta ieri sera dalla Fiorentina a La Spezia. Ad avanzare ombre sul trionfo viola è Paolo Paganini, giornalista spezino di Rai Sport. Queste le sue parole su Twitter: "È venuto giù il finimondo per Milan-Spezia con un arbitro che va in tv a scusarsi (roba da matti!). Poi però quando ci sono episodi che penalizzano le 'piccole' squadre tipo ieri in Spezia-Fiorentina tutti zitti, tutto normale. Eh no! Non ci siamo!".