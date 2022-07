Oggi relax per i viola: Quarta si gode il giorno libero con… Torreira (FOTO)

Dopo il ritiro di Moena, giocatori e staff della Fiorentina si stanno godendo qualche giorno di stop prima di partire (mercoledì) per l'Austria. Il difensore argentino Lucas Martinez Quarta è al mare a Forte dei Marmi in compagnia dell'ex compagno in viola Lucas Torreira, di cui è grande amico. Con l'uruguaiano e l'altro albiceleste del gruppo gigliato, Nico Gonzalez, Quarta faceva parte di un terzetto molto affiatato. Sotto la foto postata come storia su Instagram dal difensore sudamericano.