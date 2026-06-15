Obiettivi viola, Pellegrino: “Ho molti sogni e farò di tutto per realizzarli”

"Parma? Essere la squadra più giovane della Serie A ci offre molti vantaggi ma è vero che presenta anche degli svantaggi. Potrei dirti che i vantaggi sono che ogni giorno abbiamo tanta voglia di crescere, di migliorare perché siamo tutti ragazzi, giovani che hanno poca esperienza nel mondo del calcio, forse anche in Serie A. Quindi la voglia di crescere è molto grande. E nel caso dell'allenatore, che è giovane, è come se andasse di pari passo con il gruppo: anche lui mostra quell'entusiasmo e crede che gli andrà benissimo nella sua carriera, proprio come vuole che a ciascuno di noi vada molto bene".

Sul suo futuro

"Ho tanti sogni e molti di questi li ho anche realizzati, ma ovviamente ho altri sogni e farò di tutto per realizzarli perché è bello svegliarsi la mattina e avere una motivazione, avere qualcosa da inseguire. Potrei dirti, ad esempio, entrare nella nazionale argentina ogni anno e segnare più gol, giocare sempre meglio. Ho tanti sogni e sono felice perché ne ho già realizzati molti che avevo fin da bambino e, beh, voglio continuare a realizzarli".