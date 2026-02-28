Moise Kean, attaccante della Fiorentina, in arte è KMBe continua il suo percorso nel mondo della musica: nel giorno del suo compleanno ha infatti rilasciato il nuovo singolo Moh way, del quale possiamo vedere una clip sull'Instagram del centravanti da 3 gol nelle ultime 3 partite di campionato. Questo il testo della canzone
Moh Way, la nuova canzone di Kean: “Vi ho fatto fuori uno a uno, ci ho messo poco”
Quando stavi odiando stavo lavorando
Tu hai appena iniziato io sto già aumentando
Low key
I miei comeback arrivano
Non ti dico quando
Baby mama porta solo drama
Perché stai vincendo
L'ho fatto una volta lo rifarò di nuovo
Te l'ho detto che tornavo questo non è un gioco
Vi ho fatto fuori uno ad uno
C'ho messo poco
Vogliono bruciarsi
Sanno sono il fuoco
Son così difficile da farmi capire
Ho capito con voi
Io non ho da dire
Tu lo sai
La mia vera forza
È di reagire
Matter fast
Ciò che non so
Non mi può danneggiare
A 13 anni ero un OG
Testa solo ai money
Bitches sul mio AP
Vede che sei ricco con successo vuole un baby
Vede che molleggio col mio maybach
Lei va crazy
Yah
So che a loro io motivo
Tu lo sai non c'è motivo
Di odiare se io vinco con i miei
So che a loro io motivo
Tu lo sai non c'è motivo
Di odiare se io vinco con i miei
God bless
Ringrazio every day
So che rendo fiero
Come anche i miei
Non ho freni
Sai quando ho da dirti io vado straight
Mai chiesto aiuto
Questo è self made
Gang gang 19F solo per la faith
L'obiettivo è di alzare everyday
Siete noiosi siete tutti uguali
Il mio ep sai che è senza orari
