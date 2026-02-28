Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social Moh Way, la nuova canzone di Kean: “Vi ho fatto fuori uno a uno, ci ho messo poco”

social

Moh Way, la nuova canzone di Kean: “Vi ho fatto fuori uno a uno, ci ho messo poco”

Moh Way, la nuova canzone di Kean: “Vi ho fatto fuori uno a uno, ci ho messo poco” - immagine 1
Altro singolo per KMB, il nome d'arte del bomber
Redazione VN

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, in arte è KMBe continua il suo percorso nel mondo della musica: nel giorno del suo compleanno ha infatti rilasciato il nuovo singolo Moh way, del quale possiamo vedere una clip sull'Instagram del centravanti da 3 gol nelle ultime 3 partite di campionato. Questo il testo della canzone

Quando stavi odiando stavo lavorando

Tu hai appena iniziato io sto già aumentando

Low key

I miei comeback arrivano

Non ti dico quando

Baby mama porta solo drama

Perché stai vincendo

L'ho fatto una volta lo rifarò di nuovo

Te l'ho detto che tornavo questo non è un gioco

Vi ho fatto fuori uno ad uno

C'ho messo poco

Vogliono bruciarsi

Sanno sono il fuoco

Son così difficile da farmi capire

Ho capito con voi

Io non ho da dire

Tu lo sai

La mia vera forza

È di reagire

Matter fast

Ciò che non so

Non mi può danneggiare

A 13 anni ero un OG

Testa solo ai money

Bitches sul mio AP

Vede che sei ricco con successo vuole un baby

Vede che molleggio col mio maybach

Lei va crazy

Yah

So che a loro io motivo

Tu lo sai non c'è motivo

Di odiare se io vinco con i miei

So che a loro io motivo

Tu lo sai non c'è motivo

Di odiare se io vinco con i miei

God bless

Ringrazio every day

So che rendo fiero

Come anche i miei

Non ho freni

Sai quando ho da dirti io vado straight

Mai chiesto aiuto

Questo è self made

Gang gang 19F solo per la faith

L'obiettivo è di alzare everyday

Siete noiosi siete tutti uguali

Il mio ep sai che è senza orari

Leggi anche
FOTO – Kean compie gli anni. Gli auguri di Dodò: “Sempre insieme fratello”
Immagini, video e storie: segui Violanews su INSTAGRAM! Siamo più di 46mila!

© RIPRODUZIONE RISERVATA