Moh Way, la nuova canzone di Kean: “Vi ho fatto fuori uno a uno, ci ho messo poco”

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, in arte è KMBe continua il suo percorso nel mondo della musica: nel giorno del suo compleanno ha infatti rilasciato il nuovo singolo Moh way, del quale possiamo vedere una clip sull'Instagram del centravanti da 3 gol nelle ultime 3 partite di campionato. Questo il testo della canzone