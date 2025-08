Mandragora sibillino sui social: “Segui il processo…”

Il futuro di Rolando Mandragora è tutto da scrivere. Tra la tournée inglese e la trattativa per il rinnovo

Redazione VN 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 17:50)

La situazione legata al rinnovo di Rolando Mandragora non è semplice. Al momento ci sarebbe un vero e proprio stallo tra l'entourage del giocatore e la Fiorentina. Per questo motivo, in caso di definitivo mancato accordo tra le parti, la dirigenza viola potrebbe decidere di lasciarlo partire per una cifra intorno agli 8/10 milioni di euro.

Intanto l'ex Torino si allena in Inghilterra con la squadra, in vista delle tre amichevoli con Leicester, Nottingham Forest e Manchester United dei prossimi giorni. Mandragora, tra l'altro, poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in palestra con la didascalia: "Segui il processo...".

Una frase sibillina, in vista di un mese di agosto che potrebbe diventare molto caldo, se le trattative per il rinnovo rimanessero in stallo.