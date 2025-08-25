Mandragora: “Pareggio amaro”. E Adli lo elogia: “C’è qualcosa sopra il prime?

Mandragora segna e commenta il pari col Cagliari. L’ex viola Adli lo elogia con ironia su Instagram: “C’è qualcosa sopra il Prime?”

Un avvio amaro per la nuova stagione della Fiorentina, che nella prima giornata di campionato si è vista sfuggire la vittoria al 93’, pareggiando 1-1 sul campo del Cagliari. Dopo la rete del momentaneo vantaggio firmata da Rolando Mandragora, i viola si sono fatti raggiungere in extremis dal gol di Luperto, lasciando la Sardegna con un solo punto e tanto rammarico.