Mandragora: “Pareggio amaro”. E Adli lo elogia: “C’è qualcosa sopra il prime?

Mandragora segna e commenta il pari col Cagliari. L’ex viola Adli lo elogia con ironia su Instagram: “C’è qualcosa sopra il Prime?”
Redazione VN

Un avvio amaro per la nuova stagione della Fiorentina, che nella prima giornata di campionato si è vista sfuggire la vittoria al 93’, pareggiando 1-1 sul campo del Cagliari. Dopo la rete del momentaneo vantaggio firmata da Rolando Mandragora, i viola si sono fatti raggiungere in extremis dal gol di Luperto, lasciando la Sardegna con un solo punto e tanto rammarico.

Proprio Mandragora ha affidato il suo commento post-partita ai social:

Un pareggio amaro per il modo in cui è arrivato… Rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo consapevoli e affamati.

A catturare l’attenzione, però, è stato anche il commento lasciato sotto al post da un ex compagno di squadra, Yacine Adli:

“C’è qualcosa sopra il Prime?”

Una battuta che, al netto dell’ironia, è chiaramente un complimento alle prestazioni di Mandragora nonostante abbia saltato la preparazione a causa di problemi fisici. (QUI SOTTO IL POST)

