L'attaccante della Fiorentina questo pomeriggio si trovava in Lombardia per festeggiare il compagno di Nazionale ed avversario settimana scorsa nella finale di Roma

Giornata sul lago di Como per l'attaccante gigliato Nico Gonzalez. Insieme alla fidanzata, il giocatore viola questo pomeriggio si trovava nella località lombarda per partecipare al matrimonio di Lautaro Martinez, connazionale ed amico. Su Instagram Gonzalez ha postato le foto che lo raffigurano insieme alla sua compagna, con sullo sfondo uno splendido panorama. Momenti di relax per Nico, prima del rush finale decisivo con la sua Fiorentina.