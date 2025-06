L’Al-Quadsiah su Kean? Il bomber Aubameyang per ora fa FOTO con… Caprini!

Lo scatto curioso con il famoso attaccante e la punta della Primavera, da gennaio in prima squadra viola

Sono di questi giorni le voci che vogliono l' Al-Quadsiah , facoltosa squadra del campionato saudita, su Moise Kean , pronti a pagare la clausola da 52 milioni di euro. Netta sembra essere la risposta negativa dell'attaccante, che se proprio deve essere addio alla Fiorentina vorrebbe che fosse per una big del calcio europeo, si vocifera inglese. Tutto da vedere. Intanto, però, spunta una foto abbastanza curiosa nelle storie di un altro attaccante della Fiorentina, Maat Daniel Caprini.

Il giovane promosso in prima squadra nella seconda parte di stagione ha incontrato Pierre-Emerick Aubameyang, famosissimo attaccante ex Borussia Dortmund e Arsenal tra le altre, che oggi è capitano della nazionale gabonese e bomber proprio dell'Al-Quadsiah: la foto postata nelle storie li ritrae entrambi a petto nudo, l'uno con la maglia dell'altro. Un momento da ricordare per Maat, ma chissà se Auba gli avrà chiesto di intercedere presso Kean.