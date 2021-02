La Lega Serie A celebra Vlahovic: “La giovane garanzia viola”

Vero e proprio magic moment per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo dopo un inizio di stagione sotto tono è adesso il principale terminale offensivo della Fiorentina, tanto che ben 9 delle 25 reti segnate dai viola in campionato portano la sua firma. Per celebrarlo l’account instagram ufficiale della Lega Serie A ha postato una foto che ritrae il centravanti nel pieno della sua esultanza dopo la rete allo Spezia. La foto è accompagnata da una descrizione che meglio riassume l’ultimo periodo del serbo, 8 gol nelle ultime 12: “La giovane garanzia viola”

