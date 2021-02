Riganò: “Vlahovic centravanti vero. Prandelli? Meglio da mister che da dirigente”

Dai microfoni di Radio Toscana, l’ex attaccante Christian Riganò ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Fiorentina:

Vlahovic può migliorare sotto il punto di vista delle prestazioni ma sta avendo un rendimento importante nei gol. Contano i numeri e questi sono dalla sua parte. Il merito è di Prandelli che gli dà continuità, in attacco è lui il titolare. Segna quando viene servito bene, se tira una volta a partita ovviamente è più difficile. Sta giocando da centravanti vero, in passato lo vedevo girare per il campo. Prandelli? Lo stimo sia come tecnico che come persona. Ha preso in mano una situazione delicata, ma ne sta venendo fuori. Facciamolo lavorare, per il futuro lo vedo meglio come allenatore che come dirigente.