Joaquin ed il suo nuovo look estivo: l’ex viola fa il “pazzo” sui social (VIDEO)

Che gran personaggio, Joaquin Sanchez. Un calciatore che a Firenze abbiamo ammirato, purtroppo, solo per due stagioni. D'altra parte il suo legame con il Betis Siviglia era troppo forte, come ha dimostrato fino all'ultimo giorno della sua carriera di giocatore. L'ex esterno viola continua comunque a divertire, se non sul rettangolo verde, sui social. Come con il video che ha condiviso nella giornata odierna su Instagram. Joaquin, infatti, tra urli, mosse e risate ha mostrato ai suoi followers il nuovo taglio di capelli: testa rasata in vista dell'estate, come dice lui stesso.