Inizia l’era Italiano: ieri lungo vertice di mercato

Ieri Italiano a colloquio con Pradè, Barone e Burdisso

Quella di ieri è stata la giornata di Vincenzo Italiano. L'allenatore - scrive il Corriere dello Sport - ha fatto diverse tappe in città fra incontri con la dirigenza e le firme dal notaio, comprese le pratiche di divorzio dallo Spezia. Non ci sono state dichiarazioni, a parte un "ci vediamo". Manca solo l'ufficialità che arriverà a breve, è solo questione di ore, ma il tecnico è già pronto ad affrontare gli argomenti di mercato e il ritiro in a Moena previsto dal 17 al 31 luglio.