Sky: Ribery non rinnova, è addio alla Fiorentina ma non all’Italia

Ci sono sempre meno spiragli per un rinnovo del numero 7 viola dopo l'esperienza biennale

Arrivano novità per quanto riguarda il futuro di Franck Ribery: il francese, secondo Sky Sport, non rientra nel progetto tecnico della Fiorentina di Italiano, e dunque il suo contratto non verrà rinnovato dalla società viola. La volontà del campione transalpino, comunque, è quella di rimanere in Italia, e dunque FR7 è in attesa di offerte.