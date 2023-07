Il saluto social di Dodo a Igor: “Buona fortuna fratello!” (FOTO)

Insieme a Cabral rappresentano, o meglio, a questo punto, rappresentavano, il terzetto di brasiliani della Fiorentina. Adesso il trio perde un elemento con l'addio di Igor (in attesa dell'annuncio su Arthur...), pronto ad approdare al Brighton di Roberto De Zerbi. E Dodo, proprio per questo, ha voluto salutare anche via social l'ormai ex compagno di squadra, con una storia su Instagram in cui lo si vede abbracciato negli spogliatoi all'ex Spal. In basso si legge una frase in inglese: "Ultimo allenamento insieme, buona fortuna fratello!".