Il Bournemouth esclude l’ex Milan Jimenez: messaggi impropri ad una quindicenne

Il Bournemouth ha annunciato ufficialmente l’esclusione di Alex Jimenez dalla lista convocati per la prossima gara di Premier League contro il Fulham, a seguito delle notizie circolate nelle ultime ore sui social network.

Il caso riguarda alcuni screenshot attribuiti all’ex giocatore del Milan , nei quali emergerebbe uno scambio di messaggi con una ragazza minorenne . Secondo quanto diffuso online, il calciatore avrebbe tentato di convincerla a incontrarlo nonostante la giovane dichiarasse di avere 15 anni .

La diffusione delle immagini ha generato forti reazioni sui social, spingendo il Bournemouth a intervenire immediatamente con una nota ufficiale.

“L’AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti il terzino destro Álex Jiménez. Il club comprende la gravità della questione e ha avviato un’indagine”, si legge nel comunicato diffuso dalla società inglese.