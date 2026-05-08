Il Bournemouth ha annunciato ufficialmente l’esclusione di Alex Jimenez dalla lista convocati per la prossima gara di Premier League contro il Fulham, a seguito delle notizie circolate nelle ultime ore sui social network.
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Il Bournemouth esclude l’ex Milan Jimenez: messaggi impropri ad una quindicenne
Il caso riguarda alcuni screenshot attribuiti all’ex giocatore del Milan, nei quali emergerebbe uno scambio di messaggi con una ragazza minorenne. Secondo quanto diffuso online, il calciatore avrebbe tentato di convincerla a incontrarlo nonostante la giovane dichiarasse di avere 15 anni.
La diffusione delle immagini ha generato forti reazioni sui social, spingendo il Bournemouth a intervenire immediatamente con una nota ufficiale.
“L’AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti il terzino destro Álex Jiménez. Il club comprende la gravità della questione e ha avviato un’indagine”, si legge nel comunicato diffuso dalla società inglese.
Il club ha poi confermato la decisione presa in vista del prossimo impegno di campionato: “Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella rosa per la partita di Premier League di domani contro il Fulham e il club non rilascerà ulteriori commenti al momento”.
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