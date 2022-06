I social non si arrendono: #riscattateTorreira diventa #ricomprateTorreira

Petizioni, hashtag, manifestazioni di ogni tipo: Torreira via da Firenze proprio non va giù ai tifosi

Non è finita finché l'arbitro non fischia. Oppure finché l'Arsenal non comunica di aver ceduto Torreira a una società diversa dalla Fiorentina: i tifosi viola presenti sui social network nei giorni scorsi avevano lanciato l'hashtag #riscattateTorreira, ma la scadenza per innescare l'opzione è arrivata, e allora il motto è diventato #ricomprateTorreira, operazione più complessa, ma tecnicamente non impossibile. Non si può dire che la piazza non abbia espresso la propria preferenza...