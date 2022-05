RiscattateTorreira: impazza l’hashtag tra i tifosi viola sui social ACF

Ieri è scoppiato il caso intorno al futuro di Lucas Torreira: i tifosi della Fiorentina non ci stanno e prendono d'assalto i social viola

Le strade di Lucas Torreira e della Fiorentina potrebbero dividersi dopo una sola stagione. È di ieri l'esplosione del caso vero e proprio, con le notizie filtratesin dalla mattinata. L'uruguaiano ha voluto smentire alcune ricostruzioni e i tifosi sembrano essere dalla sua parte. I supporters viola non ci stanno e stanno prendendo d'assalto in queste ore i i social viola, inondando le risposte ai post con l'hashtag #riscattateTorreira. Intanto proprio #Torreira, con oltre tremila menzioni, è entrato tra le tendenze di Twitter, in Italia.