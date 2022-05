Schira su Torreira: “Dietrofront Barone, chiesto sconto ad Arsenal e giocatore”

Ulteriori indiscrezioni sulla rottura tra Fiorentina e Torreira

Finisce dopo solo un anno l'avventura fiorentina di Lucas Torreira. Emergono altri dettagli sull'addio del centrocampista, grazie al tweet dell'esperto di mercato Nicolò Schira. Per la società viola sono stati ritenuti troppi i 15 milioni per il riscatto - pagabili in sei rate entro il 2025 - pattuiti con l'Arsenal la scorsa estate. Inoltre, si legge, Torreira e il suo agente Pablo Betancur sono molto delusi dal dietrofront di Barone, che tentava il gioco al ribasso sia con l'Arsenal che con il classe '96: il dg viola ha chiesto uno sconto sul cartellino ai gunners e un'ulteriore rinuncia all'uruguaiano, il cui stipendio era già stato ridotto da 3.5 a 2.7 milioni.