Gudmundsson riposta la foto delle cicatrici degli infortuni di Baggio. Il messaggio

Albert Gudmundsson non si è ancora allenato con la Fiorentina per un problema al polpaccio. Le possibilità di vederlo con l'Atalanta al rientro dalla sosta si assottigliano giorno dopo giorno. Il giocatore islandese però, oggi ha voluto mandare un messaggio su Instagram, tramite la foto messa sul proprio profilo social da Roberto Baggio. L'ex numero dieci viola infatti ieri ha pubblicato una foto che ritrae le proprie ferite dopo le operazioni al ginocchio a cui si è sottoposto nel corso della carriera, scrivendo una citazione del suo maestro spirituale Daisaku Ikeda: "Più forte è l’oppressione dall’esterno, maggiore è la determinazione necessaria per far emergere le proprie capacità: questo è lo spirito della gioventù." Il nuovo numero viola ricondividendola sul proprio profilo Instagram ha probabilmente voluto lanciare un messaggio legato alla propria determinazione e alla voglia di tornare a giocare presto