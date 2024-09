Quando torna Gudmundsson? I dubbi di Palladino per Atalanta-Fiorentina

"Non so se recupererà per Bergamo, per ora non si è mai allenato con la squadra", il commento del tecnico Palladino ieri a Dazn. Effettivamente, la conferma diretta del fatto che Gudmundsson non sia ancora stato in grado di allenarsi coi compagni fa filtrare un certo pessimismo per la gara in casa dell'Atalanta. Anche se alla fine fosse a disposizione, non sarebbe comunque in condizioni sufficienti a livello fisico dato che è fermo ormai da quasi un mese.