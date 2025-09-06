In casa Fiorentina l’attenzione è rivolta alle condizioni fisiche di Albert Gudmundsson. Il numero 10, impegnato ieri con la Nazionale islandese nel netto successo per 5-0 contro l’Azerbaigian, ha rimediato una botta alla caviglia sinistra che lo ha costretto ad abbandonare il campo.
Gudmundsson rassicura i tifosi: “Grazie per i messaggi, la caviglia starà bene”
Lo stesso giocatore, però, ha voluto rassicurare i tifosi attraverso i social, pubblicando un messaggio distensivo: “La nuova band che cantava insieme ieri. Grazie per tutti i messaggi, la caviglia starà bene”. L’impressione è quindi che non si tratti di nulla di grave e che Gudmundsson possa essere regolarmente a disposizione per la sfida con il Napoli.
