Uno dei leader di questa Fiorentinaè Robin Gosens. Il tedesco nelle ultime settimane sembra essere in crescita, anche se lontano dai rendimenti dello scorso anno. Ieri è arrivato un pareggio importante contro l'Inter, sua ex squadra. L'ex Atalanta sul proprio profilo ha voluto spronare la Fiorentina con questo post: "Passo dopo passo. Grande Fiorentina"
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Gosens sprona tutti: “Passo dopo passo. Grande Fiorentina”
Robin Gosens motiva tutta la Fiorentina. Il pari contro l'Inter è un ottimo segnale
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