La Curva Fiesole lancia, attraverso i suoi canali ufficiali, una petizione condivisa con altre tifoserie contro il caro biglietti, le squadre B, la libertà di espressione dei tifosi, ed altre tematiche all'ordine del giorno per il tifo viola e non solo.
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FOTO – La Curva Fiesole lancia la petizione. I dettagli e dove si firma
La petizione lanciata dal tifo viola potrà esser firmata stasera al Franchi.
Ecco di seguito il post pubblicato su Instagram sul canale ufficiale dei supporters gigliati (sarà possibile firmare la petizione nei banchini predisposti stasera allo stadio oppure presso l'ATF).
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