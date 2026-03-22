VIOLA NEWS news viola FOTO – La Curva Fiesole lancia la petizione. I dettagli e dove si firma

social

FOTO – La Curva Fiesole lancia la petizione. I dettagli e dove si firma

FOTO – La Curva Fiesole lancia la petizione. I dettagli e dove si firma - immagine 1
La petizione lanciata dal tifo viola potrà esser firmata stasera al Franchi.
Redazione VN

La Curva Fiesole lancia, attraverso i suoi canali ufficiali, una petizione condivisa con altre tifoserie contro il caro biglietti, le squadre B, la libertà di espressione dei tifosi, ed altre tematiche all'ordine del giorno per il tifo viola e non solo.

Ecco di seguito il post pubblicato su Instagram sul canale ufficiale dei supporters gigliati (sarà possibile firmare la petizione nei banchini predisposti stasera allo stadio oppure presso l'ATF).

Leggi anche
Fiorentina, il programma di oggi
Rimani aggiornato con il canale WhatsApp di Violanews! Le info per seguirci

© RIPRODUZIONE RISERVATA