Gosens scherza sull’autorete: “Che bello segnare ad Old Trafford, e grazie a Gud”

La tournée inglese della Fiorentina si conclude con una sconfitta ai rigori contro il Manchester United, dopo un 1-1 nei 90 minuti regolamentari (I PIÙ E I MENO) . La partita si era messa bene per i viola, con il vantaggio firmato da Simon Sohm , alla sua prima apparizione in maglia viola. Tuttavia, il Manchester United ha pareggiato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, grazie a un’autorete di Robin Gosens.

Nella seconda frazione di gioco, il tedesco si è reso protagonista anche in attacco: Kean ha crossato dalla destra e Gosens si è coordinato perfettamente per battere al volo verso la porta dei Red Devils. Peccato che sulla traiettoria si sia trovato Gudmundsson, l’islandese che involontariamente ha impedito al compagno di squadra di finalizzare.